В Ростове в офисе скандально известного концерна «Покровский» провели обыски

В офисе концерна "Покровский" в бизнес-центре "Лига наций" прошли обыски. Фото: сайт концерна "Покровский"

Силовики провели обыски в офисе концерна «Покровский» в Ростове. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

- Часть руководства компании попало под подозрение по уголовному делу. Оно касается вымогательства имущества. Обыски связаны с этим, - сообщил собеседник.

По сведениям источников, часть руководства задержана, еще несколько человек объявлены в розыск.

Концерн включает более 35 предприятий на территории ЮФО (агробизнес, недвижимость, инвестиции и прочее).

Официальным подтверждением этой информации «КП — Ростов-на-Дону» пока не располагает.