В Ростовской области установили артиллерийские системы залпового огня «Торнадо-Г»

Современные системы залпового огня поступили на вооружение в ЮВО. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Системы залпового огня «Торнадо-Г» пополнили артиллерийские подразделения одного из мотострелковых соединений на территории Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В рамках гособоронзаказа 15 систем «Торнадо-Г» были направлены в Центральный военный округ в 2018 году. Свои реактивные системы залпового огня в ЮВО ждали с конца 2020 года.

Новая техника прибыла в Южный военный округ в конце марта. Помимо новых реактивных систем залпового огня округ получил вертолет К-27 ПС для поисково-спасательного обеспечения космических и летательных аппаратов на суше и на море, аварийно-спасательных работ и перевозок при судов на воде.

Система залпового огня нового поколения «Торнадо-Г» способна поражать цели на расстоянии до 40 км. Используя спутниковую навигацию и компьютерный расчет баллистических показателей, система может наводиться на цели в автоматизированном режиме.