Первый эфир решили посвятить проблеме озеленения.

Станет ли Ростова снова зеленым городом: обсуждаем городское озеленение в программе «Городская среда». Теперь каждую среду в 17:03 на Радио «Комсомольская правда» на 89,8FM.

Эксперты, общественники, представители администрации города обсуждают, спорят и предлагают решение проблем в эфире Радио «КП» в программе «Городская среда». Все о Ростове объективно и со знанием дела. Проблемы ЖКХ, озеленение, работа общественного транспорта, состояние дорог, точечная застройка и сохранение исторического центра — все это те болевые точки, которые касаются каждого жителя. Вот и поговорим.

10 апреля в Ростове пройдет ежегодный День древонасаждения. Поэтому первый эфир решили посвятить проблеме озеленения. Что нужно сделать, чтобы Ростов снова стал зеленым городом? Какое озеленение на самом деле нужно Ростову? Почему обрезка деревьев нередко превращает их в уродливые обрубки? И достаточно ли только посадить дерево?

В студии — активный общественник, защитник городских зеленых насаждений ростовчанка Елена Хатламаджиян ируководитель экспертно-консультационного центра Ботанического сада ЮФУ Антон Папков. Присоединяйтесь к нашему разговору.

АЛЛО!

Звоните: 333-25-22.