В Ростове построят детский хирургический центр за 7,3 миллиарда рублей

Хирургический центр на базе областной детской больницы должен быть сдан в декабре 2023 года. Фото: соцсети.

Областной детский хирургический центр инновационных технологий за 7,3 миллиарда рублей будет построен на базе областной детской больницы в Ростове-на-Дону. Объект сдадут к концу 2023 года, сообщается на сайте госзакупок.

Хирургический центр будет создан на первом этапе реконструкции Областной детской клинической больницы по улице 339-й Стрелковой дивизии в Ростове. Объект площадью 26 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 280 коек, планируется сдать к декабрю 2023 года.

Предложения строительных компаний принимаются до 28 апреля. Деньги поступят из федерального и областного бюджета.

Кроме строительства самого хирургического центра, в реконструкцию входит перепланировка пятого и шестого этажей главного корпуса детской больницы. Там станет меньше операционных, а их площадь займут ЛОР-отделение, офтальмология и эндокринология, а также учебные кафедры Ростовского государственного медунивеситета.

На этажи с первого по четвертый переедет из отдельного корпуса поликлиника. В освободившемся здании откроют пансионат для амбулаторных пациентов, их родителей, приглашенных специалистов, а также здесь разместится пищеблок и кафетерий, тренажерный зал.

Напомним, что полная реконструкция областной детской больницы завершится в 2026 году, ее стоимость составит порядка 14,5 миллиарда рублей.