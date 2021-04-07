В Ростовской области пациент скончался из-за застрявшей в грязи «Скорой»

Машина медиков застряла в грязи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожилой мужчина скончался, не дождавшись «Скорой помощи» в хуторе Родники Ростовской области. Пациента с давлением не успели спасти из-за того, что машина экстренной службы застряла в грязи, сообщают источники «КП - Ростов-на-Дону».

– Этот случай произошел 6 апреля. Пока «Скорую» вытаскивали трактором, несчастный просто скончался от сердечного приступа, – сказал собеседник.

Очевидцы утверждают, что «мужчина давно страдал хроническими заболеваниями». Во время очередного приступа ему стало совсем плохо, но грязь и плохая дорога помешала «Скорой» своевременно доставить пациента в больницу.

Местные жители сообщают, что другой дороги в хуторе просто нет. Проехать по другой дороге врачи не могли, потому что ее там просто нет. Местные жители сооб В районной администрации ситуацию «КП – Ростов-на-Дону» пока не комментируют. Уже есть официальный комментарий Следственного комитета по Ростовской области.