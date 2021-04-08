Музею космонавтики в Ростове грозит закрытие в год 60-летия полета Гагарина

Музей космонавтики в Ростове проработал 11 лет, а теперь ему грозит закрытие, если не найдется новое помещение для экспонатов. Фото: сайт музея.

Музей космонавтики Ростова-на-Дону может быть закрыт, а его экспонаты увезут в Москву. Как объяснил бывший сотрудник музея, здание должно пойти на продажу.

- Из персонала уже никого не осталось, даже арендатора. Здание пустое — и вот так с декабря, - отметил источник.

Экспозиция принадлежит корпорации «Роскосмос», поэтому она может просто уехать Москву, если в Ростове ей не будет места. Выставка находилась в образовательном комплексе «Вертикаль», который относится к имуществу завода «Квант», чье оборудование установлено более чем на 1.500 космических аппаратах.

Напомним, музей космонавтики на проспекте Стачки, 231/2, начал работу в 2009 году. В нем выставлялось около 400 экспонатов — от скафандров до уникального космического корабля «Союз ТМА-10».