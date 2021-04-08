Сотрудников мэрии Ростова проверили на профессионализм и перспективы повышения

Комиссия проверила, насколько хорошо чиновники знают законодательство. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

Возможности 10 сотрудников администрации Ростова-на-Дону проверили на заседании аттестационной комиссии 8 апреля. Каждый прошел экзамен и соответствует занимаемой должности.

- Аттестационная комиссия не только оценивает профессионализм муниципального служащего. Проверяются также его знания законодательства, в том числе антикоррупционного. Специалист или руководитель предлагает свои идеи и инициативы по улучшению работы. Это неотъемлемая часть нашей кадровой политики, - прокомментировал заместитель главы администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам Александр Новицкий.

Также Александр Георгиевич пояснил, что на аттестационной комиссии рассматриваются возможности дальнейшего роста экзаменуемых.