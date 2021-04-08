Тотальный диктант в Ростове-на-Дону 2021: время, список площадок

В Ростове будет работать только одна офлайн-площадка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тотальный диктант 2021 в Ростове-на-Дону пройдет 10 апреля. «КП-Ростов» собрала всю информацию о том, как присоединиться к акции и проверить свои знания русского языка.

Из-за коронавируса тотальный диктант по всей стране пройдет в дистанционном режиме. Чтобы поучаствовать, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции. 10 апреля с 7.00 до 23.59 пользователи смогут зайти на портал и в специальном окошке написать диктант.

Кроме того, можно написать диктант и традиционно под диктовку знаменитостей. Трансляции будут вестись из нескольких городов страны. Так, в 8.00 начнется трансляция из Якутстка - текст зачитает Дмитрий Глуховский. В 11.00 начнется эфир из Новосибирска, где текст будет диктовать Гузель Яхина - автор текста диктанта. В 14.00 можно посмотреть трансляцию выступления актера Сергея Безрукова в Москве.

Окончив работу, нужно нажать кнопку «Проверить». Через некоторое время в личный кабинет придет оценка за диктант и список ошибок.

В Ростове-на-Дону будет работать только одна офлайн-площадка. Однако попасть на нее смогут только те, кто изучает русский язык как иностранный. Диктант начнется в 14.00 в историческом парке «Россия – Моя история» на проспекте Шолохова, 31И. Текст прочитает кандидат филологических наук Инна Ковтуненко.