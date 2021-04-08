Задержание ростовского журналиста Хорошилова не связано с делом концерна «Покровский»

Игорь Хорошилов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ростовского журналиста Игоря Хорошилова задержали 8 апреля по неизвестным причинам. Версию о том, что действия правоохранителей связаны с расследованием вокруг концерна «Покровский» опровергла коллега Хорошилова Елена Романова.

– Обыски прошли в квартире Хорошилова ранним утром 8 апреля. Правоохранители изъяли телефоны и другую технику, – сообщил источник «КП - Ростов-на-Дону» в силовых структурах.

Напомним, что несколько дней назад обыски прошли в здании концерна «Покровский». По неофициальной информации, задержаны несколько членов правления организации. Против них возбуждены уголовные дела, связанные с вымогательством имущества.