На экскурсию к «Самбекским высотам» на пригородном поезде

Ростовчан приглашают на экскурсию в музейно-исторический комплекс «Самбекские высоты» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 75 лет отделяют нас от дня Великой Победы. Но мы также бережно относимся к наследию этих лет. Музейно-исторический комплекс «Самбекские высоты» - крупнейший региональный проект по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Он помогает увековечить память воинов, тружеников тыла, всех, кто ковал эту победу.

Площадь военно-исторического комплекса составляет 140 тысяч квадратных метров. В него входят гигантский выставочный зал и целый ряд мемориальных объектов - Мемориал Памяти, памятник солдату-победителю, аллея памяти и аллея героев, четырехметровая стела «Журавли». В здании музея размещена экспозиция «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». На интерактивной площадке «Прорыв» можно познакомиться с примерами фортификационных сооружений и образцами вооружения.

25 апреля и 10 мая состоится большая экскурсия по площадкам музейного комплекса, на которую приглашаются взрослые и юные ростовчане. Участники посетят экскурсию «Легендарный Миусс-фронт», услышат рассказ о подвигах защитников, изучат интерактивную площадку «Прорыв».

Добраться до музейного комплекса «Самбекские высоты» можно в составе организованной группы.

Записаться и уточнить все подробности можно на сайте:

https://skppk.ru/ekskursii/pamyat-voyny-stuchit-nam-v-serdca