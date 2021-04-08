Слева: Василий Вакуленко Справа: Игорь Акинфеев Фото: страница в Instagram Василия Вакуленко

Владелец клуба «СКА – Ростов-на-Дону» Василий Вакуленко, он же Баста, поздравил с Днем рождения футболиста Игоря Акинфеева. Посты об этом сегодня, 8 апреля, появились в Instagram и соцсетях донских армейцев.

К поздравлению в комментариях присоединились и болельщики, они предложили «забрать игрока в СКА». Также многие подчеркнули свое уважение к имениннику, назвав его «легендой» и «золотой ногой страны».

Игорю Акинфееву исполнилось 35 лет. Он является капитаном ЦСКА, 6-кратным чемпионом России, обладателем кубка УЕФА и бронзы ЕВРО-2008.