Главного бухгалтера будут судить за мошенничество в Ростовской области

Бывшего бухгалтера обвиняют в мошенничестве. Она возместила государству 123,5 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Шахтинском в суд направлено уголовное дело, в отношении бывшего главного бухгалтера школы. Ее обвиняют в мошенничестве, - сообщают в Следственном комитете Ростовской области.

По версии следствия, в 2019 году жительница Новочеркасска, пользуясь служебным положением, направила в минфин Ростовской области заявку на оплату расходов. В документе была указана ложная информация о необходимости перечислить 123,5 тысячи рублей на выплату отпускных сотрудникам.

- Перечисленные денежные средства в кассу учреждения обвиняемая не внесла, распорядившись ими по своему усмотрению, - указано в сообщении Следственного комитета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Причиненный государству ущерб обвиняемая возместила.