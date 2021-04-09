На выходных в Ростовской области ожидаются дожди и пасмурная погода

Сегодня на Дону облачно с прояснениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области пасмурная погода сохранится и на выходных – 10 и 11 апреля, сообщают синоптики. При этом в разных районах температура воздуха будет колебаться от 12 до 16 градусов.

Местами возможны кратковременные дожди, в том числе они могут пройти в донской столице.

Сегодня на Дону также облачно с прояснениями. Осадки уже выпали в большинстве территорий. Немного разыграется ветер – ожидается северо-западный 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с.