Ушла из дома, нуждается в медпомощи: на Дону разыскивают 26-летнюю Елену Ермолаеву

Девушка нуждается в медицинской помощи Фото: группа в VK "ЛизаАлерт Юг"

В Ростовской области разыскивают Елену Сергеевну Ермолаеву (Островскую). 26-летняя жительница Мясниковского района, а именно СНТ «Факел СКВО», ушла из дома сегодня утром, в 6:50, и все еще не вернулась. Девушка нуждается в медицинской помощи, сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 176 см, плотное телосложение, глаза серо-зеленые, волосы русые, короткая стрижка. Была одета в красную куртку с капюшоном, черные брюки и серые кроссовки.

Всех, кто видел Елену Ермолаеву или знает, где она находится, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или «112».