В Таганроге электричка сбила насмерть якутянина

Якутянин попал под поезд, потому что переходил железнодорожные пути в наушниках Фото: Виталий КАРНАУХ

Электричка сбила 59-летнего жителя Якутии на железнодорожных путях в Таганроге. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

Инцидент произошел 8 апреля на железнодорожном перегоне Таганрог-Морская. 59-летний житель Якутии был в наушниках, вследствие чего не услышал приближения состава и гудков машиниста. Затормозить многотонная электричка не успела.

Прибывшая на место преступления полиция предполагает, что причиной несчастного случая стало нарушение пешеходом правил поведения на железной дороге. Остальные детали будут выявлены в ходе расследования.