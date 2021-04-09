В Ростове задержан подозреваемый в серии грабежей

Полицейские поймали злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемый в серии грабежей 36-летний мужчина задержан в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась местная жительница, которая стала жертвой такой схемы. Она рассказала, как вечером, возле супермаркета, на нее напал неизвестный, схватил сумочку и скрылся. После ее обращения, на место преступления выехала следственно-оперативная группа. Полиция изучила камеры видеонаблюдения и составила ориентировку.

По данным Главного управления МВД России по Ростовской области, преступник выслеживал своих жертв у супермаркетов. Он выхватывал сумки и убегал, а после доставал из кошелька все ценное и выбрасывал саму сумку. После выяснения личности подозреваемого оказалось, что он уже был судим за кражу и причастен еще к четырем преступлениям. В отношении его возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Мера пресечения – заключение под стражу.