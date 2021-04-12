В Ростовской области за сутки подтвердили 238 случаев COVID-19, умерших нет

За 24 часа лаборатории проверили 7 906 анализов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 12 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 238 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 83 720. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99.

Новые случаи зарегистрировали в 33 городах и районах Дона: Ростов – 94 положительных теста, Зерноградский и Неклиновский районы – по 9, Каменск-Шахтинский - 8, Новочеркасск, Таганрог, Азовский район – по 7, Батайск, Сальский, Тацинский и Цимлянский районы – по 6, город Гуково, Новошахтинск, Багаевский, Красносулинский, Морозовский, Ремонтненский, Тарасовский районы – по 5 случаев.

В Шахтах, Заветинском, Кагальницком , Каменском, Миллеровском районах заболели по 4 человека. Меньше всего подтвержденных инфицированных в Милютинском и Усть-Донецком районах.

Среди новых поступивших 34,1 процента – люди от 18 до 45 лет, 38,2 процента - от 46 до 65 лет, 8,4 процента - старше 80 лет, 2,9 процента - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 987 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 12 человек, на неинвазивной ИВЛ – 198.

За сутки умерших не было. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в области стали 3 796 человек.

Также за 24 часа лаборатории проверили 7 906 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 225,84. Прививки сделали уже 198 227 человек.