В Республике Калмыкия молодые мамы получат по 30 тысяч рублей

Денежная выплата предусмотрена в рамках регионального проекта. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Калмыкии 156 молодым мамам назначили единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей.

— Эта выплата положена женщинам в возрасте до 25 лет включительно, родившим ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года, — сообщили в Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.

Молодые мамы получат деньги в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Также проектом предусмотрены и другие социальные выплаты: с рождением или усыновлением первого ребенка, с рождения третьего и последующих, региональный материнский капитал.