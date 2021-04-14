В Ростовской области начали искать кубышки саранчи, спрятанные под землей

Специалисты проверяют места размножения насекомых Фото: сайт филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по РО

В этом году на Дону еще не находили жизнеспособный зимующий запас саранчи. Речь идет о кладках вредителя, спрятанных под землей. Правда специалисты пока исследовали только 0,2 тысячи га, сообщили в филиале Россельхознадзора.

Ранее вести мониторинг мешала погода. Сейчас проверяются места многолетнего размножения этих насекомых, - добавили в ведомстве.

Готовиться к будущему теплу и, соответственно, возможному нашествию на поля начали еще с осени прошлого года. Тогда за весь период мониторинга сотрудники Россельхознадзора осмотрели 115,9 тысячи га, саранчу нашли на 13,3 тысячи га. Эти территории обработали химикатами.

Как узнали журналисты «КП — Ростов-на-Дону», самки вредителя обычно прячут в почве по несколько десятков яиц. Они укладывают их в кубышки - это плотные оболочки с крупинками земли.