Донские ветеринары вылечили и передали в зоопарк краснокнижного орлана

Благодаря хорошему лечению хищник уже через три месяца смог снова расправить крылья Фото: сайт управления ветеринарии Ростовской области

Ветеринары Заветинского района вылечили и передали в зоопарк Ростова орлана-белохвоста. У краснокнижного хищника было перебито крыло, но сейчас здоровью пернатого ничего не угрожает, рассказали в областном управлении ветеринарии.

- Раненого белохвоста нашел предприниматель около своей животноводческой точки. Он отнес его медикам, - пояснили журналисту «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе ведомства.

Крылатого пациента сразу же определили в отдельное помещение. Его проверили на паразитов и назначили курс реабилитации. Ухаживала и наблюдала за восстановлением птицы врач Елизавета Сокиркина.

Благодаря бережному отношению и хорошему лечению хищник уже через три месяца смог снова расправить крылья. Однако специалисты решили, что он больше не сможет находиться в естественных условиях и нашли питомцу новый дом.