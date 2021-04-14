В Батайске приступили к ремонту дорог

Фото: Администрация Батайска

В городе-спутнике областного центра Батайске вовсю идут работы по благоустройству территории. Он неоднократно становился лауреатом Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России». Поэтому администрация старается держать марку и всегда соответствовать такому статусу, уделяя большое внимание городской среде.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ - КАЧЕСТВО ДОРОГ

Местные власти пристально следят за дорожным полотном и оперативно устраняют возникшие проблемы. А этой весной в городе развернулись большие работы по приведению дорог в порядок практически во всех районах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 8 апреля дорожники трудились в районе Авиагородка. Удалось привести в порядок более 100 квадратных метров дороги. Однако на этом участке работы пока не окончены. Процессу помешала непогода. Как только позволят погодные условия, специалисты вновь приступят к ремонту.

- В планах дорожных служб - ликвидация ямочности на основных магистральных улицах города. Работы выполняются по муниципальному контракту, - рассказали в администрации города.

Фото: Администрация Батайска

СОЛИДНЫЕ СУММЫ

Кроме Авиагородка, активно ремонтируют дорожное полотно на улице Грузинской. Эти работы стартовали также в начале апреля.

- Рабочие и спецтехника подрядной организации выполняют фрезерование верхнего слоя проезжей части, - отметили в администрации.

После этого, как только наступят благоприятные погодные условия, будет уложено новое асфальтовое покрытие. Ремонт дороги на всем протяжении улицы Грузинской будет завершен до конца мая 2021 года.

Работы в этом районе города выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт данной улицы выделены немалые средства. Из бюджетов всех уровней направили свыше 31 миллиона рублей.

А ранее в городе выполнены работы по исправлению продольного профиля дорожного покрытия улицы Артемовской на участке от Ставропольской до Сальской.

А ЧТО С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПЕРЕЕЗДАМИ?

Отметим, что Батайск является одним из крупнейших в России железнодорожных узлов. Поэтому качеству железнодорожного полотна здесь также уделяют большое внимание.

Вскоре стартуют работы по ремонту железнодорожного переезда. В связи с этим гражданам придется потерпеть некоторые неудобства. На железнодорожном переезде по улице Промышленной временно ограничат движение автотранспорта.

- Руководство батайской дистанции пути информирует горожан, что с 8.00 19 апреля до 20.00 23 апреля на железнодорожном переезде на 1359 км пк 7 железной дороги на станции Батайск (ул. Промышленная, 4) будут производиться работы. Движение автотранспортных средств через переезд в указанный период будет полностью прекращено. Администрация Батайска и батайская дистанция пути просят владельцев автотранспорта учитывать данную информацию при планировании движения по городу, - обратилась администрация к горожанам.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целом, благоустройство и развитие Батайска соответствует курсу, выбранному правительством Ростовской области. Дорожное хозяйство - одна из самых быстро развивающихся отраслей региона. Наш регион характеризуется достаточно разветвленной сетью автомобильных дорог, что соответствует уровню его экономического развития.

Учитывая значительную протяженность автомобильных дорог в Ростовской области, основной задачей министерства является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения, а также поддержание дорожной сети региона в нормативном состоянии.

На работы по содержанию дорог в 2020 году было направлено 3,2 млрд рублей. А в 2021 году, по информации областного правительства, на развитие транспортного комплекса планируется направить более 20 млрд рублей, в том числе на дорожное хозяйство 19 млрд рублей.

В 2021 году на всей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения планируется отремонтировать 436 км автодорог, построить и реконструировать 47 км автодорог.