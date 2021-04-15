С 15 апреля из Платова нельзя улететь в Турцию, остальные направления открыты

Скучать дома туристам не придется - из Платова выполняют и другие международные маршруты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 апреля по 1 июля в России приостановили авиасообщение с Турцией, в том числе под запретом оказались перелеты из аэропорта Платов. Причина - ухудшение ситуации с коронавирусом. Пассажиров об изменениях уже предупредили.

- С 15 апреля будет приостановлено авиасообщение с Турцией и Танзанией. По вопросам возврата билетов, а также организации вывозных рейсов рекомендуем обращаться к туроператорам и в авиакомпании, - сообщила пресс-служба донской аэрогавани на официальной странице в Facebook.

Но скучать дома туристам не придется - из Платова выполняют и другие международные маршруты. Так, например, можно улететь к озеру Иссык-Куль или на курорты Рас-эль-Хайма, в ОАЭ. Кроме того, по предварительной информации, для тех, кто не смог отправиться в Турцию запустили дополнительный рейс в Египет. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на гендиректора сети турагентств Алексана Мкртчяна.