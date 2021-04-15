В Ростовской области количество безработных снизилось на 40,6%

Сейчас в области открыто 65 тысяч вакансий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области по итогам марта число безработных снизилось на 40,6%. Это больше, чем в среднем по стране и ЮФО. Таким образом, регион вошел в топ-3 субъектов-лидеров по этому показателю. Такая информация появилась на сайте донского правительства.

- Сейчас в службе занятости числятся 47,5 тысячи граждан, что в 2,5 раза меньше, чем в зафиксированный максимум, который зарегистрировали 26 октября 2020 года. Тогда было 118,6 тысячи безработных специалистов, - говорится в сообщении.

Всего с начала года было трудоустроено более 27,5 тысячи человек, на профобучение отправили 2 341 жителя Дона. Сейчас в области открыто 65 тысяч вакансий.

Ранее, в этом же апреле, губернатор Василий Голубев заявил, что рынок труда поможет стабилизировать самозанятость. По словам главры региона, только в первый год запуска пилотного проекта заявки подали почти 40 тысяч человек.