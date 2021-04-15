В Ростове-на-Дону предприятия школьного питания не будут приватизировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на заседании городской Думы обсудили тему, связанную со школьным питанием.

На повестке дня стоял вопрос о том, стоит ли приватизировать предприятия школьного питания. В частности, речь шла о МУП «Школьное питание» Ворошиловского района, МУП по организации школьного и студенческого питания города Ростова-на-Дону, МУП «Столовая №1» и МУП «Столовая №2» Ленинского района.

По закону, они должны быть преобразованы в акционерные общества.

Депутаты пришли к выводу, что этот вопрос стоит отложить до 2024 года.