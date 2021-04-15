По мнению главы администрации, вещи, выставленные на продажу, портят вид Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Сити-менеджер Ростова раскритиковал вид торговых точек на Станиславского около Кафедрального собора и Центрального рынка. Алексей Логвиненко озвучил свое мнение на совещании по вопросу развития торговли.

Так, по мнению главы администрации, место притяжения туристов и местных жителей заполонили различные вещи, выставленные на продажу, и это настоящее неуважение к городу.

- По поводу Станиславского, ну нельзя, чтобы вещи висели на фасаде и на дверях. Особенно около Кафедрального собора. Такое не следует допускать, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

В ответ ситуацию прокомментировал генеральный директор Центрального рынка Юрий Муковоз. Он сообщил, что павильоны планируют реконструировать, в будущем они должны быть закрытого типа.