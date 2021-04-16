Проезд по мосту на Малиновского в Ростове планируют открыть в конце апреля

Сейчас от конечной остановки к мосту возводят временный проезд Фото: сайт правительства Ростовской области

В конце апреля ростовский мост на Малиновского должны открыть для общественного транспорта и спецмашин. Об этом перед губернатором отчитались дорожники и местные власти, сообщает сайт правительства региона. Информацию опубликовали сегодня, 16 апреля.

С какой именно даты транспорт начнет курсировать по путепроводу, пока неизвестно, ее в ближайшее время утвердит глава региона. Кроме того, еще не согласовали график движения с перевозчиками. Василий Голубев потребовал оперативно отработать этот вопрос и затем проинформировать людей.

Сейчас от конечной остановки к мосту рабочие возводят временный проезд. Его расширяют, и скоро начнут укладывать асфальт. На этом отрезке также установят светофоры и посты ГИБДД.

А летом дорожники будут трудиться на мосту в две смены. Всего реконструируют более 1,7 км. Обновленную магистраль расширят до шести полос.