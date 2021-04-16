В Калмыкии подрядчик, ремонтирующий библиотеку, похитил более полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Республике Калмыкия подрядчик похитил более 500 тысяч рублей при капитальном ремонте библиотеки в поселке Комсомольский Черноземельского района.
- С июля по декабрь 2018 года коммерческая организация предоставляла ложные документы о выполнении ремонтных работ районной библиотеки, - рассказали в Следственном комитете по Республике Калмыкия.
Не подозревая этого, заказчик, «Центр культуры и библиотечного обслуживания Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия», выплатил подрядчику необходимую сумму.
Организация похитила деньги, не выполнив работу. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.