В Калмыкии подрядчик, ремонтирующий библиотеку, похитил более полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается Фото: Олег ЗОЛОТО

В Республике Калмыкия подрядчик похитил более 500 тысяч рублей при капитальном ремонте библиотеки в поселке Комсомольский Черноземельского района.

- С июля по декабрь 2018 года коммерческая организация предоставляла ложные документы о выполнении ремонтных работ районной библиотеки, - рассказали в Следственном комитете по Республике Калмыкия.

Не подозревая этого, заказчик, «Центр культуры и библиотечного обслуживания Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия», выплатил подрядчику необходимую сумму.

Организация похитила деньги, не выполнив работу. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.