Синоптики рассказали, сколько еще в Ростовской области будут идти дожди

Однако самыми дождливыми выходные будут в Гиганте, Зимовниках и Ремонтном Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области на выходных и в течение следующей недели, примерно до четверга, прогнозируют дожди. В субботу и воскресенье местами ожидают преимущественно кратковременные осадки. При этом в некоторых территориях из-за туч даже может выглянуть солнце. Будет достаточно тепло.

Так, например, в донской столице 17 апреля дождей не предвидится и температура воздуха достигнет + 16 градусов. Однако ночью обещают в районе + 4 градусов. 18 апреля, судя по прогнозу, временами будет идти небольшой дождь, термометры покажут + 15 градусов.

Самыми дождливыми выходные будут в Гиганте, Зимовниках и Ремонтном.