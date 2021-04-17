В Ростове на Малиновского устранили порыв, из-за которого разлилось «озеро»

Люди боялись что ситуация может выйти из-по контроля, вода подступала к домам Фото: сайт администрации Ростова-нна-Дону

В Ростове на Малиновского устранили порыв канализации и перекрыли воду, которая вытекала наружу. Однако специалисты еще работают, они будут вести переврезку на новую линию до 19 апреля. Эта информация появилась на сайте городской администрации.

- Из строя вышла линия напорной канализации, по которой откачивают дождевую воду со станции «Ростов - Западный». Ее создали еще в 1970 годах. Новую канализационную ветвь уже проложили, но она пока не была переподключена, - приводят в сообщении слова начальника участка «АО Ростовавтомост» Андрея Стучилина.

На утечку обратили внимание после жалобы местных жителей. В соцсетях они сообщили, что «затопило новый мост на Малиновского и большое озеро образовалось вокруг путепровода от улицы Долинской до Счастливой». Люди боялись что ситуация может выйти из-по контроля, так как вода начала подступать к домам.