Михаил Чернышев оказался самым богатым депутатом Госдумы от Ростовской области

Михаила Чернышева избрали в Государственную Думу в 2016 году Фото: сайт "КП - Ростов-на-Дону"

Бывший мэр Ростова Михаил Чернышев по итогам 2020 года оказался одним из самых богатых среди донских депутатов Госдумы. Об этом можно судить по опубликованным сведениям о доходах и имуществе.

Так годовой доход чиновника составил 13 млн 092 тысячи 165,20 рублей. Также у него в собственности числятся несколько земельных участков, есть две квартиры в 214,80 и 87,60 квадратных метра соответственно.

Кроме того, в декларации указан садовый дом площадью в 68,50 квадратных метра и гараж - 26,00 квадратных метров. У Михаила Чернышева есть автомобили - «ГАЗ 21 Р» и Porsche Cayenne, а также мотороллер Yamaha YFA-125. Годовой доход супруги депутата – 1 млн 984 тысячи 034,43 рубля.

Михаил Чернышев был мэром донской столицы с 1996 года, он переизбирался несколько раз. В отставку ушел в 2014 году. После этого он работал в правительстве области, а с 2016 года перешел в Государственную Думу от Южного избирательного округа.