Правоохранители прокомментировали ДТП с пятью погибшими в Новочеркасске

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением

Правоохранители только что официально прокомментировали серьезное ДТП с пятью погибшими в Новочеркасске. Видео с места происшествия поступило от отдела пропаганды УГИБДД.

- Сегодня в 4 часа 36 минут в Новочеркасске на улице Машиностроительной, 6а. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, допустил съезд в левый резерв дороги и врезался в дерево. В результате водитель, а также четыре пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир был госпитализирован в БСМП Новочеркасска. В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и условия, сопутствующие совершению ДТП. Также, по предварительным данным, погибшие являлись несовершеннолетними, - прокомментировал начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Александр Мухин.

В апреле-мае резко возрастает число подобных аварий, рассказали журналистам «КП – Ростов-на-Дону» сотрудники ведомства. Всех жителей Дона просят следить за детьми, рекомендуют прятать ключи от машин, не выпускать детей на ночные прогулки, контролировать их местонахождение.