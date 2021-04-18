Сотни ростовчан останутся без электричества на следующей неделе

Также от энергоснабжения отключат квартиры шахтинцев и батайчан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе в нескольких городах Дона, и в том числе в Ростове, планируют массовые отключения электричества. Об этом сообщили в АО «Донэнерго».

Если говорить именно о южной столице, то первыми без света в домах оставят жителей сразу нескольких районов. Так, например, 19 апреля выключат электричество по следующим адресам: Комарова, 7, 7/3, 9, 9/1, 9/3, Штахановского, 10,12, 12/1, 12/2, Бабушкина, 1-17, 2-1, 1-я Баррикадная, 20-22, Ленинградская, Мичуринская, 128-172, 159-201, Тепличный 1-5, Урупский,1-13, 2-14, Челябинская 9-21, 2-12.

И это далеко не весь список. Также энергоснабжение в разных территориях города частично перекроют 20, 22 и 23 апреля. С подробным графиком можно ознакомиться на сайте поставщика услуги. Также отключат абонентов в Шахтах и Батайске.