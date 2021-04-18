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Общество18 апреля 2021 13:19

В Ростовской области предложили полностью запретить купание в необорудованных местах

Сейчас в регионе продолжают работу по увеличению числа безопасных мест отдыха
Ангелина СКИБА
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Взрослые продолжают купаться там, где это категорически запрещено. Их примеру часто следуют дети

Взрослые продолжают купаться там, где это категорически запрещено. Их примеру часто следуют дети

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Заксобрании Дона предложили полностью запретить купание в необорудованных местах. Эта идея, как одна из возможных мер защиты детей, прозвучала во время круглого стола, посвященного теме безопасности на водных объектах.

- Следует полностью запретить купание в необорудованных местах. Для этого нужно привлекать не только полицию, но и дружинников, казачьи патрули, мобилизовать местных жителей, - заявил председатель комитета Законодательного собрания региона по делам военнослужащих, ГО и ЧС Григорий Фоменко.

Подобное беспокойство имеет причины. Дело в том, что многие люди по-прежнему беспечно относятся к своему здоровью. Взрослые продолжают купаться там, где это категорически запрещено. Их примеру часто следуют дети. В итоге происходят трагические случаи. Их стало меньше в последнее время, по словам парламентариев. Но это не значит, что все в порядке.

Сейчас в регионе продолжают работу по увеличению числа безопасных мест отдыха. Кроме того, депутаты сравнили подготовку к пляжному сезону с опытом периода пандемии. Тогда из-за ограничений смогли открыть только 81 территорию из 130, а сезон стартовал на месяц позже обычного.