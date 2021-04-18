Детективная история: в Ростове выяснили, куда исчезли две автобусные остановки

Остановки теперь должны вернуть на место Фото: страница Николая Ларина в Instagram

В Ростове на улице Ленина исчезли две остановки, предназначенные для общественного транспорта. Сначала информацию об этом озвучили на совещании по развитию торговли, а после этого на поиски «утерянных» объектов вышли глава Ворошиловского района Виктор Бережной и представитель общественной палаты города Николай Ларин.

Именно он рассказал на своей странице в Instagram, чем завершилась эта детективная история. Выяснилось, что остановки просто снесли – они находились прямо перед строящимся торговым павильоном площадью около 120 квадратных метров.

- Красота требует жертв! - жертвами пали две остановки, которые стояли перед будущим шедевром. Небесными слезами весна омывает осиротевших пассажиров автобусов и троллейбусов, двигающихся в сторону Сельмаша, - иронично отметил в соцсети Николай Ларин.

Он посетовал, что «казуса можно было избежать, если бы проект проходил все стадии обсуждения». Остановки теперь должны вернуть на место.