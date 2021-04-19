Пловчиха Влада Чигирева в составе сборной выиграла золото мировой серии FINA

Для Влады Чигиревой это не единственная медаль высшей пробы Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Ростовчанка Влада Чигирева помогла сборной завоевать золото первого этапа мировой серии FINA по синхронному плаванию-2021. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили пресс-службе донского Минспорта.

Россиянки победили с результатом 96,7548 баллов, они опередили команду Японии более чем на 5 баллов. Соревнования провели с 16 по 18 апреля в казанском Дворце водных видов спорта.

Для Влады Чигиревой это не единственная медаль высшей пробы. Так, например, в 2019 году в Южной Корее она завоевала сразу три награды Чемпионата мира, а на таком же турнире в 2017 году спортсменка дважды поднималась на пьедестал почета.