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Экономика19 апреля 2021 14:44

Донской судоремонтный завод объявили банкротом

Теперь всеми долгами предприятия займется конкурсный управляющий
Ангелина СКИБА
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Вердикт вынесли в Арбитражном суде региона

Вердикт вынесли в Арбитражном суде региона

Фото: Артем КИЛЬКИН

Донской судостроительно-судоремонтный завод объявили банкротом. Вердикт вынесли в Арбитражном суде региона после иска налоговой службы. Ведомство не получило от предприятия 3,9 миллиона рублей.

- С даты принятия решения прекращаются полномочия руководителя и иных органов управления должника, - говорится в итоговом решении по делу.

Теперь всеми долгами займется конкурсный управляющий. До октября он должен провести финансовое расследование и сделать выводы о том, куда и на что тратили деньги руководители завода.

Известно, что «Донской судостроительно-судоремонтный завод» зарегистрировали в качестве юрлица в 2008 году. Его уставный капитал - 100 тысяч рублей. Учредитель - "Южная коммерческая система».