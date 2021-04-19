Ростовская АЭС готова к работе в жару

Фото: Ростовская АЭС

На Ростовской АЭС обеспечена готовность систем противопожарного водоснабжения к работе в условиях весенне-летнего жаркого периода.

Своевременно выполняются все запланированные мероприятия, включая контрольные процедуры. Сотрудники специального отдела № 9 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» совместно со специалистами атомной станции провели сезонную проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения предприятия – это 128 пожарных гидрантов, 3 пожарных пирса, оборудованных 10-ю водозаборными сухотрубами, 3 пожарных водоема. Проверка показала, что источники наружного противопожарного водопровода на Ростовской АЭС соответствуют требованиям нормативных документов. Весь комплекс насосного оборудования и охлаждающих систем готов к работе в условиях жаркой погоды.

Фото: Ростовская АЭС

«Работа по повышению пожарной безопасности носит на Ростовской АЭС системный характер. Реализация комплекса превентивных мероприятий позволяет обеспечивать надежную и безопасную работу энергоблоков Ростовской АЭС, которая считается одним из самых пожарозащищенных объектов региона», - отмечает заместитель начальника специального отдела № 9 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» Евгений Шаталов.

На АЭС сформирована нештатная спасательная группа, а персонал предприятия участвует в противопожарных тренировках. Ужесточен контроль по проведению огневых работ на объектах АЭС. Уделено особое внимание опашке минерализованных полос протяжённостью более 2 километров и шириной до 10 метров для создания противопожарного барьера.