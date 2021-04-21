Экс-глава Ростова решил бороться за мандат Госдумы

Виталий Кушнарев выдвинет свою кандидатуру на выборах в Госдуму. Фото: официальная страница Виталия Кушнарева в социальных сетях

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев официально заявил о том, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу РФ.

Также Виталий Кушнарев, занимавший должность градоначальника с 2016 по 2019 год, отметил, что планирует уделить много внимания закону, регламентирующему сферу закупок.

- Зачастую подрядчиками становятся организации, находящиеся на другом конце нашей страны, либо существенно снижающие цену. Порой ниже себестоимости. Это не позволяет в нормальной степени реализовать проект и ввести его в нормативные сроки. Необходимо поддерживать наших производителей, местных, которые находятся на территории города и области, - рассказал Виталий Кушнарев.

А еще экс-глава администрации Ростова сказал, что хочет вернуть программу реконструкции дворов.

- В мое время стартовала эта программа, и с ее помощью мы смогли реконструировать более сотни дворовых территорий. Она очень хорошо себя зарекомендовала, и хотелось бы, чтобы на федеральном уровне появилась отдельная целевая программа с названием, допустим, «Новый Российский двор», которая бы позволила произвести ремонт и благоустройство всех дворов России, - отметил Виталий Кушнарев.

Также бывший сити-менеджер зарегистрировался в социальных сетях, хотя раньше предпочитал этого не делать.

- Друзья, мне 45. Я живу в любимом Ростове-на-Дону со своей семьей. Полон сил, энергии. Готов поделиться своими идеями, а также принять предложения от вас. К диалогу готов. Можем начинать, - обратился он к своим подписчикам.

Избираться Виталий Кушнарев планирует по Ворошиловскому и Первомайскому району Ростова-на-Дону, Аксайскому району и городу Новочеркасску. Эти территории объединены в один избирательный округ под номером 152. Он уже подал документы на праймериз «Единой России».