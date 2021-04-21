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Общество21 апреля 2021 12:47

В Пасхальную ночь общественный транспорт Ростова будет курсировать до 3 часов

Всего на линиях будут курсировать не менее 255 машин
Ангелина СКИБА
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Пасху в этом году начнут отмечать в ночь на 2 мая

Пасху в этом году начнут отмечать в ночь на 2 мая

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пасхальную ночь - с 1 на 2 мая - работу общественного транспорта Ростова продлят до 3 часов ночи. Всего на линиях будут курсировать не менее 255 машин, сообщает сайт городской администрации.

Пасха Христова - самый важный православный праздник. Верующие отмечают воскресение Спасителя и окончание самого строгого Великого поста. Ночью в храмах и церквях проводят торжественную литургию. Потом до полудня люди освещают куличи, яйца и пасхи, которыми принято угощать своих друзей и близких.