24 апреля для ростовских мам откроют пункт вакцинации от COVID-19

Прививки всем желающим сделают врачи поликлиники №16 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 апреля для ростовских мам откроют пункт вакцинации от коронавируса. Женщин будут принимать в течение нескольких часов, с 11:00 до 14:00. Информация об этом появилась на сайте администрации донской столицы.

- Медкабинет на Космонавтов, 6/1 организуют департамент соцзащиты и отделение общества «Матери России», - говорится в сообщении.

Прививки всем желающим сделают врачи поликлиники №16. Для этого при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Ранее в донскую столицу завезли партию вакцины «ЭпиВакКорона». Этот препарат уже есть в четырех городских пунктах.