Новыми главами муниципалитетов стали Александр Лотарев, Дина Алборова и Игорь Апольский Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В трех муниципалитетах Ростовской области назначили новых глав. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Он представил чиновников на заседании в правительстве региона.

Главой администрации города Зверево назначен Александр Лотарев. Администрацию Матвеево-курганского района возглавила Дина Алборова, в Песчанокомском районе избрали Игоря Апольского, - прокомментировал Игорь Гуськов.

Известно, что кандидатуры двух чиновников утвердили 30 марта, еще за одного депутаты проголосовали 1 апреля.

Так, Александр Лотарев уже знаком с кругом своих обязанностей, у него есть опыт работы на госслужбе - с марта 2016 по февраль 2018 года он был заместителем руководителя зверевской администрации.

Дина Владимировна с 2012 по 2020 годы руководила Малокирсановским сельским поселением, в апреле 2020 года она стала заместителем главы администрации Матвеево-Курганского района.

Игорь Апольский с 2010 года занимал должность начальника отдела культуры, а с апреля 2015 года его назначили на пост замглавы администрации Песчанокопского района.