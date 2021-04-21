Расписание электричек в Ростове-на-Дону 2021: как будут ходить поезда

Электрички будут ходят с 5:00. Фото: АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Расписание электричек в Ростове-на-Дону 2021 — выяснили актуальные время и траекторию движения. «КП» собрала всю информацию о том, как будут ходить поезда в ближайшие месяцы.

ПОЕЗД № 6070

Остановки: 4:12 — Ростов-Главный; 4:22 — Темерник; 4:26 — 1 337 км; 4:31 — Ростов-Западный; 4:37 — Хапры

ПОЕЗД № 6073

Остановки: 6:24 — Хапры; 6:34 — Сады; 6: 37 — Левенцовка; 6:42 — Первомайская; 6:48 — Гниловская; 6:59 — Ростов-Берег; 7:04 — Ростов-Главный

ПОЕЗД № 6502

6:34 — Ростов-Главный; 6:44 — Темерник; 6:48 — 1 337 км; 6:53 — Ростов-Западный; 6:59 — Хапры

Карта остановок городской электрички. Фото: АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

ПОЕЗД № 6074

Остановки: 7:05 — Ростов-Главный; 7:15 — Темерник; 7:19 — 1 337 км; 7:25 — Ростов-Западный; 7:32 — Хапры

ПОЕЗД № 7110

Остановки: 7:14 — Ростов-Главный; 7:25 — Темерник; 7:32 — Ростов-Западный

ПОЕЗД № 6162

Остановки: 6:52 — Кизитеринка; 6:57 — Красный Аксай; 7:01 — пл. Развилка; 7:04 — пл. Орджоникидзе; 7:07 — пл. Сельмаш; 7:12 — Ростов-Товарный; 7:15 — пл. Микояна; 7:18 — пр. Октября; 7:20 — Рабочий городок; 7:30 — Ростов-Главный.

ПОЕЗД № 6520

Остановки: 7:56 — Ростов-Главный; 8:06 — Темерник; 8:10 — 1 337 км; 8:15 — Ростов-Западный; 8:21 — Хапры

ПОЕЗД 6075

Остановки: 8:51 — Хапры; 9:01 — Сады; 9:04 — Левенцовская; 9:09 — Первомайская; 9:15 — Гниловская; 9:25 — Ростов-Берег; 9:30 — Ростов-Главный

ПОЕЗД № 6164

Остановки: 8:10 — Кизитеринка; 8:15 — Красный Аксай; 8:19 — пл. Развилка; 8:22 — пл. Орджоникидзе; 8:25 — пл. Сельмаш; 8:30 — Ростов-Товарный; 8:33 — пл. Микояна; 8:36 — пр. Октября; 8:38 — Рабочий городок; 8:47 — Ростов-Главный.

ПОЕЗД № 6516

Остановки: 8:36 — Сельмаш; 8:55 — Ростов-Главный

ПОЕЗД № 7112

Остановки: 9:08 — Кизитеринка; 9:13 — Красный Аксай; 9:17 — пл. Развилка; 9:20 — пл. Орджоникидзе; 9:23 — пл. Сельмаш; 9:28 — Ростов-Товарный; 9:31 — пл. Микояна; 9:33 — пр. Октября; 9:35 — Рабочий городок; 9:45 — Ростов-Главный.

ПОЕЗД № 6170

Остановки: 9:31 — Кизитеринка; 9:36 — Красный Аксай; 9:40 — пл. Развилка; 9:43 — пл. Орджоникидзе; 9:46 — пл. Сельмаш; 9:51 — Ростов-Товарный; 9:54 — пл. Микояна; 9:57 — пр. Октября; 9:59 — Рабочий городок; 10:08 — Ростов-Главный.

ПОЕЗД № 6504

Остановки: 11:31 — Ростов-Главный; 11:41— Темерник; 11:45 — 1 337 км; 11:50 — Ростов-Западный; 11:56 — Хапры

Расписание электричек, которые едут в сторону остановки "Кизитеринка". Фото: АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Расписание электричек, которые едут в сторону остановки "Кизитеринка". Фото: АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».