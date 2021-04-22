Больше тысячи донских спасателей приводят в порядок памятники Великой Отечественной войны

Всего под присмотром сотрудников экстренных служб находятся свыше 70 монументов и захоронений Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области перед 9 мая больше тысячи спасателей и пожарных приводят в порядок памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны. Всего под присмотром сотрудников экстренных служб находятся свыше 70 монументов и захоронений. Об этом рассказал замгубернатора Вадим Артемов.

- Эту работу ведут уже шестой год подряд. Решение об участии в акции каждый принимал самостоятельно. Спасатели не только поддерживают порядок, но и своими руками проводят покраску, реставрацию, а иногда и полное восстановление утраченных деталей мемориалов, - подчеркнул Вадим Артемов.

Так, например, добровольцы уже обновили захоронения ветеранов в Константиновском районе и братскую могилу в Новошахтинске.

В ближайшее время выкрасят и приведут в праздничный вид САУ СУ-100 в селе Самарском. Боевую машину там установили в честь Поликарпа Половинко и воинов 135-й танковой бригады. Также масштабную уборку проведут в селе Песчанокопском около памятника пионеру-герою Жоре Пономареву и в селе Синявском у мемориала «Родина-мать».