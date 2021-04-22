В Ростове закроют два пункта вакцинации от коронавируса

Один из пунктов перед закрытием на несколько часов перенесут в другую часть города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в ближайшее время закроют два пункта вакцинации от коронавируса. Информация об этом появилась сегодня, 22 апреля, на сайте городской администрации.

Так прекращает работу медкабинет в ТРЦ «Большой».

Кроме того, свернут пункт на территории рынка «Александровский». На место его больше не вернут, но на один день планируют перенести в ЖК «Красные ворота», на Суздальский, 15. Там прививки будут делать 25 апреля с 10 до 14 часов.

Ранее стало известно, что в донскую столицу доставили партию «ЭпиВакКороны». Препарат уже распространили по четырем точкам вакцинации.