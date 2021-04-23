За сутки коронавирусом заболели 238 жителей Ростовской области, на ИВЛ - 14 человек

Лечение в стационарах сейчас получают 1 966 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 23 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 238 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 86 339. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 41 городе и районе Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 89 случаев, далее идут Каменск-Шахтинский, Таганрог и Тарасовский район, где выявили по 9 положительных тестов. Третьим в списке оказался Сальский район, там 8 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Донецке, Волгодонском, Каменском, Песчанокопском, Целинском и Цимлянском районах.

Среди новых поступивших 29% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% – от 46 до 65 лет, 20,2% – от 66 до 79 лет, 5,4% – старше 80 лет, 9,7% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 966 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 14 человек, на неинвазивной ИВЛ – 174.

За сутки умерли еще 15 человек. Это 7 женщин и 8 мужчин. У всех были хронические заболевания. Всего за весь период пандемии скончались 3 987 жителей региона.

Также за 24 часа лаборатории проверили 9 817 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 210,04. Прививки уже сделали 275 902 человека, за сутки – 8 090.