Число погибших в ДТП в Аксайском районе увеличилось до трех человек

В результате аварии погибли три человека. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Погибли еще два человека, пострадавшие в ДТП в Аксайском районе. Авария произошла 23 апреля около 19.30 на трассе М4 «Дон» — Ольгинская.

По предварительным данным, 20-летний водитель «Хендай Акцент» выехал на встречку. Здесь автомобиль врезался в ВАЗ-2115. В результате автомобилист за рулем иномарки погиб на месте. Водителя и двух пассажиров ВАЗа с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, пострадавшие, один из пассажиров и водитель отечественного авто, скончались в больнице.

Ранее выяснилось, что водитель «Хендай» получил права десять дней назад — 14 апреля. В ГИБДД призвали начинающих водителей быть осторожными на дорогах и не совершать опасных маневров.