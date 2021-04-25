«Сладкая парочка»: Егора Крида снова заподозрили в романе с Валей Карнавал

Поклонники надеются на воссоединение звезд. Фото: instagram.com/karna.val, Борис Кудрявовю

Поклонники Егора Крида и Вали Карнавал продолжают следить за тем, как развиваются их отношения. Совсем недавно они переживали из-за того, что пара якобы рассталась. Однако теперь снова заговорили об их романе.

Дело в том, что совсем на днях Крид анонсировал новый клип. В своем Instagram он выложил стоп-кадр, на котором певца обнимает симпатичная девушка. Однако лицо актрисы не видно. Поклонники сразу предположили, что главной героиней стала Валя Карнавал. Так, подписчики заметили, что у Вали есть такие же джинсы, кроссовки. Некоторые изучили даже маникюр актрисы — похожий, по их мнению, делает звезда TikTok.

Подписчики считают, что в клипе Крида снялась Валя Карнавал. Фото: instagram.com/egorkreed/

— Это точно Валя! Сладкая парочка! — написала в комментариях одна из юных подписчиц Егора Крида.

Кроме того, поклонники уверены, что Крид посвятил Вале строчки из другой новой песни. «Уже третья или четвертая песня про Валю,» — заключили они. А некоторые подписчики даже попросили парочку не расставаться, настолько они подходят друг другу.

Реакция на новую песню Крида также вызвала подозрения у подписчиков. Фото: instagram.com/egorkreed/

Напомним, сами звезды свои отношения не комментируют. Сначала Вале Карнавал и Егору Криду приписывали роман, поскольку часто видели их совместные «сториз» и фото. Однако потом парочка якобы рассталась. Так, на шоу Басты Крид намекнул, что уже не находится в отношениях.