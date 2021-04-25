«Ростов — «Арсенал» 25 апреля 2021: рассказываем, кто открыл счет

Забит первый гол на матче Ростов - Арсенал. Фото: ФК "Ростов".

В матче «Ростов» — «Арсенал»25 апреля 2021 счет открыли «желто-синие». Игра началась в 16.30 на Ростов-Арене.

Первый тайм оказался скудным на события. Команды лишь изредка создавали опасные моменты. Зато на счету «Арсенала» оказалось сразу несколько фолов и первая желтая карточка.

Во второй половине красную карточку получил Тарас Бурлак. Он буквально свалил Алмквиста на газон. Позже явные нарушения со стороны оружейников продолжились. Так, Алмквист уходил от Пантелеева, в итоге тот задел его по ногам. У ворот «Арсенала» назначили пенальти, которое успешно реализовал Дмитрий Полоз. Он мощно пробил в правый верхний угол, не дав ни одного шанса вратарю соперников.