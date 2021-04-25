«Игра не порадовала»: Валерий Карпин прокомментировал матч Ростов — Арсенал

Тренер высказался об игре подопечных после матча. Фото: ФК "Ростов".

Тренер Валерий Карпин прокомментировал матч Ростов — Арсенал. Несмотря на победу, наставник «желто-синих» критически оценил игру подопечных.

Карпин признал, что это «Ростов» наконец прервал цепь поражений. Однако в предыдущих неудачных матчах команда показывала более высокий уровень игры.

— Игра не порадовала. Когда проигрывали в трех предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворен результатом. Сегодня все наоборот, — прокомментировал Валерий Карпин.

Тренера не устроило абсолютно все. Исключение составил только Песьяков, который не дал «Арсеналу» реализовать пенальти. При этом Понтус Алмквист, который также проявил себя на матче, Карпина не впечатлил. «Мы ждем от него еще более ярких матчей,» — констатировал тренер.

Напомним, «Ростов» и «Арсенал» встретились на Ростов Арене 25 апреля. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол забил с пенальти Дмитрий Полоз.