Сколько в Ростове можно и нужно ждать скорую

Заместитель главного врача ГБСМП по скорой помощи Василий Фалин.

Работа бригад скорой медицинской помощи всегда находится под пристальным вниманием горожан. 2020 год стал своеобразным испытанием для всех, в том числе и для врачей скоропомощных бригад.

Все понято: многочисленные жалобы на то, что скорая долго не приезжала на вызовы. Число заявок тогда увеличилось более чем в 1,5 раза. Но тогда все мы наблюдали довольно острую ситуацию по коронавирусу.

Можно ли сказать, что служба справилась с поставленными задачами? Остается ли сегодня определенное количество бригад, которые работают только на ковидных вызовах? Наблюдается ли дефицит кадров?

Об этом и многом другом поговорим сегодня с гостем студии Радио «Комсомольская правда» — заместителем главного врача ГБСМП по скорой помощи Василием Фалиным.

Снова спросим Василия Владимировича о том, какая помощь может называться экстренной или неотложной и что необходимо предпринять, когда поднялась температура. А также вспомним случаи, когда фельшеры службы скорой медпомощи становились участниками скандальных публикаций в социальных сетях.

КОНКРЕТНО

Слушайте сегодня, 26 апреля, в 17:03 в прямом эфире Радио «Комсомолськая правда» (89, 8 FM). Звоните по номеру телефона: 333-25-22 и задавайте свои вопросы гостю нашей студии.