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Общество26 апреля 2021 10:33

Сколько в Ростове можно и нужно ждать скорую

Об этом и многом другом расскажет заместитель главного врача ГБСМП по скорой помощи Василий Фалин в студии Радио «Комсомольская правда»
Владимир ДОБРИЦКИЙВладимир ДОБРИЦКИЙ
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Заместитель главного врача ГБСМП по скорой помощи Василий Фалин.

Заместитель главного врача ГБСМП по скорой помощи Василий Фалин.

Работа бригад скорой медицинской помощи всегда находится под пристальным вниманием горожан. 2020 год стал своеобразным испытанием для всех, в том числе и для врачей скоропомощных бригад.

Все понято: многочисленные жалобы на то, что скорая долго не приезжала на вызовы. Число заявок тогда увеличилось более чем в 1,5 раза. Но тогда все мы наблюдали довольно острую ситуацию по коронавирусу.

Можно ли сказать, что служба справилась с поставленными задачами? Остается ли сегодня определенное количество бригад, которые работают только на ковидных вызовах? Наблюдается ли дефицит кадров?

Об этом и многом другом поговорим сегодня с гостем студии Радио «Комсомольская правда» — заместителем главного врача ГБСМП по скорой помощи Василием Фалиным.

Снова спросим Василия Владимировича о том, какая помощь может называться экстренной или неотложной и что необходимо предпринять, когда поднялась температура. А также вспомним случаи, когда фельшеры службы скорой медпомощи становились участниками скандальных публикаций в социальных сетях.

КОНКРЕТНО

Слушайте сегодня, 26 апреля, в 17:03 в прямом эфире Радио «Комсомолськая правда» (89, 8 FM). Звоните по номеру телефона: 333-25-22 и задавайте свои вопросы гостю нашей студии.